بداية عام دراسي جديد في غزة

بدأ العام الدراسي في قطاع غزة وبدأت معه معاناة الأهالي في توفير مستلزمات الدراسة. لكن رغم الفقر وسوء الأحوال المعيشية يتمنى الطلاب وأهاليهم عاما دراسيا مثمرا.