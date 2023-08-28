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اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961

نتعرف في هذا التقرير على أبرز بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، خاصة ما يتعلق منها بطرد السفراء.
28/8/2023