تعرّف على مهرجان أشندا في إثيوبيا

يعد مهرجان أشندا (يوم الفتيات) في إثيوبيا احتفالا مخصصا للنساء والفتيات اللواتي يرتدين فساتين تقليدية مطرّزة ومجوهرات وتزين الحناء أيديهن. فما قصة هذا المهرجان؟