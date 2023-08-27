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تعرّف على مهرجان أشندا في إثيوبيا

يعد مهرجان أشندا (يوم الفتيات) في إثيوبيا احتفالا مخصصا للنساء والفتيات اللواتي يرتدين فساتين تقليدية مطرّزة ومجوهرات وتزين الحناء أيديهن. فما قصة هذا المهرجان؟
27/8/2023