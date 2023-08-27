تركيا وتحديات الجفاف والتغيير المناخي

تُعدّ بحيرة “وان” أكبر بحيرة في تركيا، لكنها اليوم باتت مهددة بالزوال بسبب الجفاف والاحترار المناخي. ما انعكاسات زوالها على المجتمعات المحلية؟