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تركيا وتحديات الجفاف والتغيير المناخي

تُعدّ بحيرة “وان” أكبر بحيرة في تركيا، لكنها اليوم باتت مهددة بالزوال بسبب الجفاف والاحترار المناخي. ما انعكاسات زوالها على المجتمعات المحلية؟
27/8/2023