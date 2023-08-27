انتشار فيروس نيوكاسل بإقليم كردستان العراق

تتنامى مخاوف مربي الدواجن بإقليم كردستان العراق من تداعيات انتشار وباء فيروس نيوكاسل الذي أصاب أكثر من 60% من المزارع.