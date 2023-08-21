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متطوعون موالون للمجلس العسكري يسيرون دوريات في نيامي لمساندتهم

رصد مراسل الجزيرة الأوضاع في شوارع العاصمة نيامي؛ حيث يسيّر متطوعون موالون لقادة الانقلاب دوريات ليلية في العاصمة ومناطق حدودية لمساندتهم.
21/8/2023