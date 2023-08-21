متطوعون موالون للمجلس العسكري يسيرون دوريات في نيامي لمساندتهم

رصد مراسل الجزيرة الأوضاع في شوارع العاصمة نيامي؛ حيث يسيّر متطوعون موالون لقادة الانقلاب دوريات ليلية في العاصمة ومناطق حدودية لمساندتهم.