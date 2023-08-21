تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 00 minutes 47 seconds
00:47
قراءة في المشهد الاقتصادي السوري الراهن
رغم قرار حكومي بزيادة الأجور؛ تشهد سوريا -وهي الثالثة عالميا من حيث ارتفاع معدل التضخم- زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية. العرض يلخص أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية.
21/8/2023