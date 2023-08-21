قراءة في المشهد الاقتصادي السوري الراهن

رغم قرار حكومي بزيادة الأجور؛ تشهد سوريا -وهي الثالثة عالميا من حيث ارتفاع معدل التضخم- زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية. العرض يلخص أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية.