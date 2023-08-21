البحث عن 1300 شخص فقدوا في حرائق جزر هاواي

توقعت مصادر أميركية ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا الحرائق في جزر هاواي مع بقاء 1300 شخص في عداد المفقودين. ولا تزال السلطات تواصل عملية التعرف على هُويات الضحايا.