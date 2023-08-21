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مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds
02:37
البحث عن 1300 شخص فقدوا في حرائق جزر هاواي
توقعت مصادر أميركية ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا الحرائق في جزر هاواي مع بقاء 1300 شخص في عداد المفقودين. ولا تزال السلطات تواصل عملية التعرف على هُويات الضحايا.
21/8/2023