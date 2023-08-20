مدة الفيديو 02 minutes 41 seconds
اتساع نطاق القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع
أعلن الجيش السوداني أن طائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط الخرطوم في حين جرت اشتباكات وسط أم درمان، كما أعلن المتحدث باسمه التصدي لمحاولات قوات الدعم السريع التقدم نحو مدينة نيالا (جنوب دارفور)
وفي التداعيات الإنسانية، أعلنت منظمة اليونيسف حاجتها العاجلة إلى 400 مليون دولار لدعم 9 ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان، وذلك وسط ظروف الحرب القاسية التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني.
تقرير: محمد الكتبي
20/8/2023