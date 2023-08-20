اتساع نطاق القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلن الجيش السوداني أن طائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط الخرطوم في حين جرت اشتباكات وسط أم درمان، كما أعلن المتحدث باسمه التصدي لمحاولات قوات الدعم السريع التقدم نحو مدينة نيالا (جنوب دارفور)

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