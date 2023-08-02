بسبب التغير المناخي.. باحثون يدعون لتغيير نمط البناء

كيف ستكون مدن المستقبل؟ هل ستختلف عن مدن اليوم في عمارتها وتخطيطها المدني في ظل الظروف المناخية الحالية للعالم؟ تعرف على أفضل الحلول بهذا التقرير.