قمة كامب ديفيد الثلاثية تؤكد ضرورة التعاون ضد التحديات المشتركة

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول -خلال قمّة ثلاثية بمنتجع كامب ديفيد- ضرورة تعزيز التعاون بينهم لمواجهة التحديات والتهديدات.

ويسعى الزعماء الثلاثة في هذه القمة غير المسبوقة إلى تدشين تحالف طويل الأمد وتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي، في حين حذرت الصين من تداعيات تحويل منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى ساحة منافسة جيوسياسية.

تقرير: مريم اوبياش