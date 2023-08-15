بلغة برايل.. عراقية تفتح عيون المكفوفين في بلادها على الكتب

فقد البصر لا يعني الحرمان من القراءة، ووفق هذه القناعة تجتهد العراقية ريزن أحمد علي في طبع كتب بلغة برايل لمساعدة المكفوفين في بلادها.