الجفاف في تونس يهدد الأنظمة البيئية خاصة السبخات

تشهد تونس جفافا غير مسبوق في تاريخها بسبب ندرة الأمطار، وانعكس ذلك على الأنظمة البيئية خاصة السبخات، مما أربك حركة هجرة الطيور.