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الجفاف في تونس يهدد الأنظمة البيئية خاصة السبخات

تشهد تونس جفافا غير مسبوق في تاريخها بسبب ندرة الأمطار، وانعكس ذلك على الأنظمة البيئية خاصة السبخات، مما أربك حركة هجرة الطيور.
15/8/2023