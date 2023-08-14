تعرّف إلى تفاصيل إستراتيجيات روسيا وأوكرانيا في القتال

قال المستشار في مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن أي تصريحات بشأن التقدم البطيء للجيش الأوكراني هي دليل على الافتقار المطلق لفهم الحرب،