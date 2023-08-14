مدة الفيديو 02 minutes 58 seconds

تعرّف إلى تفاصيل إستراتيجيات روسيا وأوكرانيا في القتال

قال المستشار في مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن أي تصريحات بشأن التقدم البطيء للجيش الأوكراني هي دليل على الافتقار المطلق لفهم الحرب،
14/8/2023