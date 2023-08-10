فريق طبي أميركي يجري عمليات جراحية معقدة لمرضى غزة

أجرى وفد طبي أميركي متخصص في جراحة العظام عمليات جراحية نوعية في قطاع غزة. وقد جلب الوفد الطبي معدات طبية غير متوفرة في القطاع مخصصة لإجراء عمليات معقدة.