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الجزيرة ترصد وضع طالبي لجوء عالقين بين حدود ليبيا وتونس

أكد مصدر أمني ليبي للجزيرة أن مباحثات بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي وصلت مراحل متقدمة، لإيجاد حل لأزمة طالبي اللجوء العالقين بين البلدين.
10/8/2023