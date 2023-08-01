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تفاصيل استهداف موسكو بالمسيّرات

استهدفت العاصمة الروسية موسكو بـ3 مسيّرات خلال أقل من أسبوع واحد، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت محاولة مسيّرات استهداف مناطق حيوية في وسط موسكو..
1/8/2023