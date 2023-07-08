حكاية أردنية مع الفرن الطيني

تستخدم امرأة أردنية الأفران البدائية المصنوعة من الطين في تحضير الخبز والأكل لعائلتها، وقد تعودت على الطبخ والخبز في هذه الافران. فما قصة هذه السيدة مع الفرن الطيني؟