إنتاج اللحوم في المختبر باليابان

اللحوم المستنبتة في المختبر هي لحوم تؤخذ من خلايا جذعية من لحوم ماشية حية، ثم تزرع لتنمو في المختبر على مدى أسابيع. التفاصيل في هذا التقرير.