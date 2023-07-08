مدة الفيديو 02 minutes 15 seconds

إنتاج اللحوم في المختبر باليابان

اللحوم المستنبتة في المختبر هي لحوم تؤخذ من خلايا جذعية من لحوم ماشية حية، ثم تزرع لتنمو في المختبر على مدى أسابيع. التفاصيل في هذا التقرير.
8/7/2023