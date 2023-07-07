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طالبو لجوء أفارقة يواجهون أوضاعا صعبة في تونس

يواجه طالبو لجوء أفارقة أوضاعا صعبة في تونس ويطالبون بمغادرتها إلى وجهات أوروبية أو العودة إلى بلدانهم بعد مناوشات بين مجموعة من الأهالي بمدينة صفاقس.
7/7/2023