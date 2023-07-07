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شاب تونسي يعيد للأحذية القديمة ألقها

المبدع هو من يرى الشيء الجميل في ما يعتقد العامة أنه قبيح، وهذا ما يلخص يوميات الشاب التونسي شريف زوري الذي يعيد للأحذية القديمة ألقها ويجعلها أجمل.
7/7/2023