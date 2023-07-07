تقرير: الصناعات الحيوانية الأميركية تشكل خطرا على البشر

حذر تقرير صادر عن خبراء في جامعة هارفارد وجامعة نيويورك من إن الصناعات الحيوانية الأميركية تشكل مخاطر مرضية على الناس.