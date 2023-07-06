اجتماع بالمجر لمناقشة تلوث الهواء.. الخطر الصامت الذي يهدد وجودنا

يجتمع سياسيون وخبراء الصحة في المؤتمر الوزاري السابع المعني بالبيئة والصحة في المجر، ويعد تلوث الهواء أحد الموضوعات التي يناقشها المؤتمر.