لماذا انكسرت العلاقة بين فرنسا وشبان ضواحيها؟

أثارت موجة العنف التي شهدتها فرنسا في أعقاب مقتل فتى على يد شرطي، أسئلة بشأن أسباب ذلك التوتر بين شبان الضواحي وبلدهم فرنسا.