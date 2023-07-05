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لماذا انكسرت العلاقة بين فرنسا وشبان ضواحيها؟

أثارت موجة العنف التي شهدتها فرنسا في أعقاب مقتل فتى على يد شرطي، أسئلة بشأن أسباب ذلك التوتر بين شبان الضواحي وبلدهم فرنسا.
5/7/2023