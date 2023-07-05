حرب روسيا على أوكرانيا.. توسّع ثمنه باهظ أم ورطة؟

في حرب روسيا على أوكرانيا باعتراف طرفي الحرب الاشتباكات مستمرة في أغلب الجبهات. الناتو وحرب أوكرانيا توسّع ثمنه باهظ أم ورطة تناقش تفاصيلها في الكواليس؟