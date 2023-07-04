مخيم جنين.. مقاومة وتهديد لإسرائيل

استأثر مخيم جنين في الضفة الغربية بمكانة خاصة على خريطة العمل الفلسطيني المقاوم، وترسخ ذلك أكثر بعد إعادة إسرائيل احتلال الضفة الغربية عام 2002. فما قصة المخيم؟