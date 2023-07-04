فرنسا.. وقفة لرؤساء البلديات تنديدا بالعنف الذي تشهده عدة مدن

نظم رؤساء بلديات في فرنسا وقفة احتجاجية أمام مقار بلدياتهم، للتنديد بالعنف الذي تشهده عدة مدن وضواحيها، والمطالبة بتوفير الحماية.