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فرنسا.. وقفة لرؤساء البلديات تنديدا بالعنف الذي تشهده عدة مدن

نظم رؤساء بلديات في فرنسا وقفة احتجاجية أمام مقار بلدياتهم، للتنديد بالعنف الذي تشهده عدة مدن وضواحيها، والمطالبة بتوفير الحماية.
4/7/2023