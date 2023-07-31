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تعرف على قصة مغربية ترسم بماء الزيتون

زهرة، امرأة مغربية جبلية، تحمل هم المرأة القروية في ريشتها، وبماء الزيتون ترسم لوحات تكاد تنطق عما يجول في خاطرها. فما قصتها؟
31/7/2023