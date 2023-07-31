تعرف على قصة مغربية ترسم بماء الزيتون

زهرة، امرأة مغربية جبلية، تحمل هم المرأة القروية في ريشتها، وبماء الزيتون ترسم لوحات تكاد تنطق عما يجول في خاطرها. فما قصتها؟