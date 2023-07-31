بسبب موجة الحر.. خسائر في محصول العنب بالجزائر

خلفت موجات الحرارة القياسية التي عاشتها الجزائر خلال يوليو/تموز خسائر كبيرة للمزارعين، خصوصا محصول العنب الذي بلغت نسبة تلفه نحو 60%.