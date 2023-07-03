كوارث طبيعية بسبب تغير المناخ في العالم

كشفت الأبحاث عن اختفاء العديد من الجزر في المحيط الهادي؛ فقرية سيماراجايا في إندونيسيا تتعرض للاختفاء التدريجي بسبب تغير المناخ. فما القصة؟