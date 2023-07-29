تواصل الاشتباكات بين طرفي الصراع بالسودان وحميدتي يدعو لتغيير قيادة الجيش

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) -خلال ظهوره في مقطع فيديو نشرته قواته وهو الأول منذ أشهر- إن قيادة الجيش الحالية تعمل وفق توجيهات فلول النظام السابق..

وأضاف بأنه في حال تغيير هذه القيادة سيتم التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة.

في هذه الأثناء، لا تتوقف الاشتباكات بين الطرفيْن، ويتحدث مراسل الجزيرة عن سماع دوي متقطع للأسلحة الثقيلة شمالي أم درمان والخرطوم بحري، في حين ذكرت مصادر محلية أن طائرات الجيش قصفت عددا من مواقع قوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم وفي شرق النيل.

تقرير: محمد الكتبي