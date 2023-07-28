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ما أبرز أسباب التغير المناخي وآثاره المدمرة؟

يعتبر الاحتباس الحراري أحد أهم العوامل المؤدية إلى التغير المناخي. التقرير يستعرض أبرز أسباب التغير المناخي وآثاره.
28/7/2023