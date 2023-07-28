كاميرا الجزيرة ترصد الوضع في كوبيانسك بمقاطعة خاركيف

قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية في محيط كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، حيث تواصل القوات الروسية محاولاتها لتحقيق اختراق فيها.