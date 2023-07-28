خلال القمة الروسية الأفريقية.. رئيس الاتحاد الأفريقي يدين انقلاب النيجر

أدان رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، خلال القمة الروسية الأفريقية، ما وصفها بالتغييرات غير الدستورية في النيجر، معتبرا أن التحولات غير الدستورية ليست مفيدة للدول الأفريقية وشركائها.

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