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خلال القمة الروسية الأفريقية.. رئيس الاتحاد الأفريقي يدين انقلاب النيجر
أدان رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، خلال القمة الروسية الأفريقية، ما وصفها بالتغييرات غير الدستورية في النيجر، معتبرا أن التحولات غير الدستورية ليست مفيدة للدول الأفريقية وشركائها.
وفي كلمته خلال القمة المنعقدة بسان بطرسبورغ الروسية، والتي شاركت فيها 49 دولة أفريقية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تنامي دورِ القارة السياسي والاقتصادي في عالم متعدد الأقطاب.
تقرير: زاور شوج
28/7/2023