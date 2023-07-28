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انقلابيو النيجر يعلنون تشكيل مجلس انتقالي مؤقت لإدارة البلاد
أعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، تشكيل مجلس وطني لحماية الوطن، تحت رئاسته، يتولى المهام التشريعية والتنفيذية لحين العودة للنظام الدستوري المعلق.
وفي أوّل ظهور له منذ الانقلاب، دعا الجنرال تياني الشعب إلى الهدوء والتحلي بالمسؤولية. كما ذكر بيان آخر للانقلابيين سلسلة إجراءات تتضمن تعليق العمل بالدستور ونشاط الأحزاب السياسية محذرا من عواقب أي تدخل خارجي.
تقرير: مريم أوبابييش
28/7/2023