انقلابيو النيجر يعلنون تشكيل مجلس انتقالي مؤقت لإدارة البلاد

أعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، تشكيل مجلس وطني لحماية الوطن، تحت رئاسته، يتولى المهام التشريعية والتنفيذية لحين العودة للنظام الدستوري المعلق.

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