سوق جارا.. إحياء للتراث الأردني

سوق جارا الذي يتخذ من إحدى أزقة جبل عمّان القديم موقعا سنويا له، ويجمع السوق بين زواياه مئات المنتجات الحرفية، واليدوية، والأعمال الفنية التراثية التقليدية.