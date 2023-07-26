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سوق جارا.. إحياء للتراث الأردني

سوق جارا الذي يتخذ من إحدى أزقة جبل عمّان القديم موقعا سنويا له، ويجمع السوق بين زواياه مئات المنتجات الحرفية، واليدوية، والأعمال الفنية التراثية التقليدية.
26/7/2023