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تعرف على "وورلد كوين".. مشروع عملة رقمية جديدة

أطلق رسميا “سام ألتمان” مبتكر منصة المحادثة الذكية “شات جي بي تي” مشروع “وورد كوين” العملة الرقمية العالمية. فما هذا المشروع؟ وما ميزاته؟
26/7/2023