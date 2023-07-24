ارتفاع درجات الحرارة يسعد أصحاب النخيل في العراق.. فما السبب؟

هذا القيظ الذي يفر منه كثيرون، ينتظره آخرون على أحر من الجمر. من بين هؤلاء أصحاب النخيل في البصرة جنوبي العراق. فما السبب؟