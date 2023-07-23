ضوابط أميركية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

السلامة والأمان والثقة، 3 مبادئ أساسية تعهدت بها 7 شركات أميركية بهدف ضمان سلامة منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها. فكيف سيحدث ذلك عمليا؟