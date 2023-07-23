حملات توعية بمخاطر المخدرات في الجزائر

حثت السلطات في الجزائر أئمة المساجد ومسؤولي المدارس والجامعات على المساهمة في توعية الشباب والمراهقين بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.