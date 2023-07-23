أسباب اعتماد بعض الدول اليوان الصيني

أقدمت دول عدة من بينها الأرجنتين والبرازيل والسعودية والهند على استخدام اليوان الصيني في تعاملاتها، بما فيها مع صندوق النقد الدولي، وذلك بدلاً من الدولار.