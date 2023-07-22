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تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب

بحث مجلس الأمن الدولي تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، وحذرت أطراف خلال الجلسة من خطر حدوث نزاع نتيجة أي حادث عسكري في البحر الأسود.
22/7/2023