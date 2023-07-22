بسبب تراجع أعداد المواليد.. إغلاق المدارس في اليابان

مناظر الأطفال وضحكاتهم قد تصبح شبه معدومة في اليابان، فشبح الانهيار الديمغرافي بات الهاجس الأكبر في البلاد نتيجة التراجع الحاد في أعداد المواليد.