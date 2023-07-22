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انتخابات عامة مبكرة في إسبانيا

تشهد إسبانيا انتخابات عامة مبكرة تثير اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، باعتبار أن نتائجها ستكون بمثابة استفتاء على أداء الحكومة الائتلافية اليسارية الحالية.
22/7/2023