انتخابات عامة مبكرة في إسبانيا

تشهد إسبانيا انتخابات عامة مبكرة تثير اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، باعتبار أن نتائجها ستكون بمثابة استفتاء على أداء الحكومة الائتلافية اليسارية الحالية.