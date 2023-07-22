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أسرار إتقان الببغاوات تقليد أصوات البشر

كثيرا ما نتساءل عن سر القدرة الكبيرة للببغاوات على تقليد أصوات البشر وأحاديثهم. سارة هيثم، شابة مصرية تكشف لنا أسرار اتقان الببغاوات تقليد الغناء.
22/7/2023