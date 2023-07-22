أسرار إتقان الببغاوات تقليد أصوات البشر

كثيرا ما نتساءل عن سر القدرة الكبيرة للببغاوات على تقليد أصوات البشر وأحاديثهم. سارة هيثم، شابة مصرية تكشف لنا أسرار اتقان الببغاوات تقليد الغناء.