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حجم مساهمة أوكرانيا في سوق الحبوب العالمي

قبل حرب روسيا على أوكرانيا عام 2021، صُنفت الأخيرة خامس مصدر للحبوب في العالم بحجم صادرات كلي لامس 50 مليون طن ورابع مصدر للقمح بمعدل 7 ملايين طن شهريا.
20/7/2023