مصر.. تطوير جهاز لمساعدة المصابين بالشلل الرباعي

تم تطوير جهاز لمساعدة المصابين بالشلل على الحركة في مصر، ويتميز الجهاز بسهولة حمله وتفكيكه وتجميعه ليكون في متناول اليد، التفاصيل في هذا التقرير.