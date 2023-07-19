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مصر.. تطوير جهاز لمساعدة المصابين بالشلل الرباعي

تم تطوير جهاز لمساعدة المصابين بالشلل على الحركة في مصر، ويتميز الجهاز بسهولة حمله وتفكيكه وتجميعه ليكون في متناول اليد، التفاصيل في هذا التقرير.
19/7/2023