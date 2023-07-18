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تونس.. صناعات حديثة بتقنيات صديقة للبيئة

نتعرف في هذا التقرير على ما يسمى “الأربطة الحريرية” التي تتم صناعتها باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، لتُستخدم لاحقا في صنع عواكس ضوء. فما الطريقة؟
18/7/2023