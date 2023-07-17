مهنتان تزدهران في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية.. فما هما؟

أثرت الأزمة الاقتصادية على كل مناحي الحياة في لبنان، لكن مهنتي الخياط والإسكافي تزدهران وتعكسان هذا الواقع.