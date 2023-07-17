تعرف على متحف قرية الأغصان في تركيا

متحف بيوت الأغصان بولاية قرقلار إيلي (شمال غربي تركيا) هو مشروع لتعريف الأجيال الجديدة بطبيعة الحياة التي عاشها سكان الولاية قبل 8200 عام.