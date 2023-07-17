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تعرف على متحف قرية الأغصان في تركيا

متحف بيوت الأغصان بولاية قرقلار إيلي (شمال غربي تركيا) هو مشروع لتعريف الأجيال الجديدة بطبيعة الحياة التي عاشها سكان الولاية قبل 8200 عام.
17/7/2023